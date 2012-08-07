К Финансовому университету РФ присоединят два вуза

ИТАР-ТАСС

К Финансовому университету при правительстве РФ в Москве присоединят два вуза, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ректора вуза Михаила Эскиндарова.

"В сентябре, думаю, мы закончим процесс присоединения к себе Всероссийской государственной налоговой академии и Госуниверситета министерства финансов. Как видите, это все профильные вузы, которые готовили специалистов, как и наш университет", - сказал Эскиндаров.

К университету уже были присоединены 12 колледжей, Всероссийский заочный финансово-экономический институт и институт повышения квалификации информационных работников.

Напомним, министр образования и науки Дмитрий Ливанов сообщал, что в ближайшие три года планируется сократить количество госвузов на 20%, а их филиалов – на 30%. Сейчас разрабатывается перечень критериев, по которым будет оцениваться деятельность образовательных учреждений.