9 апреля в Москве пройдет всероссийский фестиваль "Готов к труду и обороне"

Фото: m24.ru/Антон Великжанин

9 апреля в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма состоится фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на кубок ДОСААФ России, сообщает пресс-служба организации.

В мероприятии примут участие свыше 30 вузов страны. Основная задача мероприятия – возродить традиции физической культуры и массового спорта среди студентов.

Организаторами и гостями окажутся замминистра спорта Марина Томилова, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, президент Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" Олег Матыцин и многие другие.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по сдаче ГТО, в нормативы которых входят бег на сто метров, подтягивания и отжимания. Победители получат памятные награды.