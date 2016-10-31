"Ночные встречи" и музыка на вокзалах: что ждет посетителей в "Ночь искусств"

Фото предоставлено организаторами

Нынешняя "Ночь искусств", которая стартует 4 ноября, пройдет под девизом "Время создавать". В эту "ночь" можно будет свободно посетить столичные музеи, театры, библиотеки, школы искусств – всего более 400 площадок. Впервые некоторые мероприятия акции пройдут в столичной подземке и в поездах МЦК. Об этом m24.ru сообщили организаторы.

Как отмечают организаторы, флагманским проектом нынешней акции станет серия "Ночных встреч", в которых будут участвовать известные представители творческих профессий. Они не только расскажут о своей карьере, искусстве и вдохновении, но и ответят на вопросы зрителей.

Одна из таких "Ночных встреч" пройдет с режиссером Николаем Хомерики, недавно выпустившим фильм-катастрофу "Ледокол". Он расскажет о пути из экономики в искусство, об опыте освоения профессии режиссера в киношколах в России и за рубежом, а также о съемке авторского кино, сериалов и блокбастеров. Встреча пройдет в Московском театральном центре "Вишневый сад" (Малая Сухаревская площадь, 10).

Также в рамках "встреч" зрители смогут задать свои вопросы представителю актерской династии Никите Ефремову и обладателю "Золотого орла" за фильм "Как я провел этим летом" режиссеру Алексею Попогребскому и исполнителю главной роли в этой картине Григорию Добрыгину.

Поговорить о литературе в эту "ночь" можно будет с писательницей, номинантом на литературную премию "Ясная поляна" Наринэ Абгарян, а также с поэтом Дмитрием Воденниковым.

Сразу несколько вокзалов и вестибюлей станций метро превратятся в эту "ночь" в сцену. Например, в галерее зала ожидания Киевского вокзала выступят юные хористы Академии хорового искусства имени Виктора Попова: 50 голосов зазвучат a capella под руководством одного из самых авторитетных хоровых дирижеров. А под сводами дебаркадера выступит молодая московская рок-группа Glintshake.

На территории Павелецкого вокзала пройдет моноспектакль "Сентенции Пантелея Карманова" по пьесе известного драматурга Ивана Вырыпаева, а также концерт Московского ансамбля современной музыки. В вестибюле станции метро "Маяковская" выступят молодые авангардные музыканты 1/2 Orchestra, а на "Полянке" – театр "Балет Москва".

Вход на все мероприятия "Ночи искусств" свободный, однако часть событий требует предварительной регистрации. Ознакомиться с полной программой можно на официальном сайте акции.