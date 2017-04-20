"Мы сами снимаем кино": фестиваль детского кинотворчества стартует 22 апреля

Фестиваль детского кинотворчества "Мы сами снимаем кино" стартует в Храме Христа Спасителя 22 апреля, сообщают организаторы мероприятия. Праздник детского кино пройдет в Большом зале Церковных Соборов.

В программе мероприятия – круглые столы по кинопедагогике и медиаобразованию, мастер-классы JuniorSkills (WorldSkills Russia), кинопоказы, концерты, киноигра "Кино – за один день!", конкурс детских рисунков "Мы рисуем кино!" и презентация масштабных проектов детского кинотворчества.

Особым событием станет подведение итогов и награждение участников творческого конкурса "Мы сами снимаем кино". В течение ограниченного времени ребятам придется снять кинопритчу, смонтировать и организовать показ.

В работе фестиваля примут участие сотни детей из Москвы и регионов России, юные участники и представители детских киностудий и медиацентров.

Подробности о фестивале можно найти на посвященном ему сайте притчионлайн.рф