Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля 2017, 12:48

Общество

"Мы сами снимаем кино": фестиваль детского кинотворчества стартует 22 апреля

Фото: притчионлайн.рф

Фестиваль детского кинотворчества "Мы сами снимаем кино" стартует в Храме Христа Спасителя 22 апреля, сообщают организаторы мероприятия. Праздник детского кино пройдет в Большом зале Церковных Соборов.

В программе мероприятия – круглые столы по кинопедагогике и медиаобразованию, мастер-классы JuniorSkills (WorldSkills Russia), кинопоказы, концерты, киноигра "Кино – за один день!", конкурс детских рисунков "Мы рисуем кино!" и презентация масштабных проектов детского кинотворчества.

Особым событием станет подведение итогов и награждение участников творческого конкурса "Мы сами снимаем кино". В течение ограниченного времени ребятам придется снять кинопритчу, смонтировать и организовать показ.

В работе фестиваля примут участие сотни детей из Москвы и регионов России, юные участники и представители детских киностудий и медиацентров.

Подробности о фестивале можно найти на посвященном ему сайте притчионлайн.рф

Время: 22 апреля в 11:00 (регистрация участников)

Место: Храм Христа Спасителя (Волхонка, 15)

время с детьми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика