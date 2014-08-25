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Москва 24

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Общество

25 августа 2014, 08:54

Столичные врачи будут консультировать пациентов по телефону

врачи консультации телефоны медицина

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные врачи будут консультировать горожан по телефону, передает телеканал "Москва 24".

Для этих целей в каждом округе появятся информационные пункты, а дежурить там будут терапевты или специалисты, прошедшие подготовку по оказанию первой помощи.

Впрочем, назначать лечение врачи все равно будут при личном посещении, а, помимо разъяснений, они при необходимости запишут пациента к специалисту или передадут вызов в отделение скорой помощи.

Газета "Известия", в свою очередь, уточняет, что разговоры будут записываться, кроме того, будет вестись журнал приема обращений.

Добавим, что ранее московские врачи начали консультировать пациентов по Skype, эксперимент начался с поликлиники №191 и территориального центра соцобслуживания "Сокольники".

Первый сеанс видеосвязи прошел с врачом-кардиологом, который рассказал о профилактике гипертонической болезни.

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