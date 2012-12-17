Пациентам выпишут рецепты на льготные лекарства в электронном виде

Фото: ИТАР-ТАСС

Минздрав РФ планирует внедрить систему электронных рецептов и медицинских карт для пациентов. Это сократит время ожидания в очередях, которые постоянно образуются в поликлиниках и больницах.

О нововведении рассказал директор департамента медицинского ведомства Сергей Разумов, сообщает ИТАР-ТАСС.

По мнению Разумова, переход на электронные системы обслуживания граждан значительно облегчит жизнь как самих пациентов, так и медперсонала, усовершенствовав, например, процесс выписки льготных лекарств. "Это позволит снизить ажиотажную потребность, связанную с допуском именно до кабинета врача", - отметил эксперт.

Добавим, что в ноябре Минздрав передал правительству РФ документ о стратегии лекарственного обеспечения россиян до 2025 года. Стратегия предполагает три этапа: разработка современной нормативно-правовой базы в части обеспечения лекарствами, реализация пилотных проектов в регионах и внедрение эффективной модели лекарственного обеспечения на всей территории страны.