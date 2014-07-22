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22 июля 2014, 09:47

Про науку: Москвичам расскажут о влиянии философов на историю

воркшопы институт Стрелка семинары смотреть онлайн на m24.ru онлайн-трансляции

Фото: ИТАР-ТАСС

В институте "Стрелка" стартует проект "Александр Эткинд: Летняя школа по интеллектуальной истории". Это авторский курс историка культуры и литературоведа. Эткинд расскажет о ключевых идеях интеллектуальной истории. Лекции пройдут с 21 по 23 июля. M24.ru проведет онлайн-трансляцию цикла.

Эксперт пояснит, как те или иные философы повлияли на историю. Также на авторских примерах мастер рассмотрит применение интеллектуальной истории в практике исторического письма.

"Интеллектуальная история является важной, но спорной областью междисциплинарного знания; ее границы с историей науки, политической историей, историей культуры остаются неустоявшимися и продолжают порождать дискуссии", - отметили организаторы.

В программе – лекция "100 лет психоанализа в России и 20 лет его истории", дискуссия "История психологии. История ментальностей. Интеллектуальная история" (21 июля); лекция "Религия и революция. Макс Вебер, Николай Бердяев, Вольдемар Гуриан и история русских сект", дискуссия "История религии. История нравов. Интеллектуальная история" (22 июля), лекция "Российская империя, внутренняя колонизация и интеллектуалы от Канта до Щапова", дискуссия "Старые и новые империи, постколониальные исследования и интеллектуальная история" (23 июля).

Возникшие вопросы можно задать в рамках семинаров, которые запланированы после лекций. Участие – 800 рублей. Необходима регистрация.

Александр Эткинд – доктор философии, ведущий международный исследователь истории русской мысли, культуры и литературы.

Преподавал в Европейском Университете в Санкт-Петербурге, в Кембриджском университете, в Европейском Университете во Флоренции, а также в Гарварде и Принстоне.

  • Когда: с 21 по 23 июля
  • О чем: об основах интеллектуальной истории
  • Кому смотреть: интересующимся историей


    • Начало трансляции в 17.00. Запись воркшопа будет выложена на сайте в ближайшее время.

    Трансляция завершена.

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