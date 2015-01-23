В России тестируют новое стратегическое оружие

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Полигонные испытания нового противоракетного комплекса проходят в России, сообщает ТАСС.

По словам главы Концерна ПВО "Алмаз-Антей" Яна Новикова, комплекс противоракетной обороны не имеет аналогов в мире. "Созданный еще в девяностые годы комплекс ПРО по ряду параметров не имеет аналогов в мире и продолжает эксплуатироваться", – заявил он.

Система ПРО, которая защищает Москву и центральную часть России, была принята на вооружение в 1980-90-е годы и носит название А-135 "Амур".

В декабре прошлого года генконструктор компании Павел Созинов отметил, что в ближайшее время российские военные получат отечественные аналоги американских систем стратегической обороны.