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Оборона

23 января 2015, 20:51

В России тестируют новое стратегическое оружие

вооружение испытания оборона ракеты Алмаз-Антей противоракетная оборона

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Полигонные испытания нового противоракетного комплекса проходят в России, сообщает ТАСС.

По словам главы Концерна ПВО "Алмаз-Антей" Яна Новикова, комплекс противоракетной обороны не имеет аналогов в мире. "Созданный еще в девяностые годы комплекс ПРО по ряду параметров не имеет аналогов в мире и продолжает эксплуатироваться", – заявил он.

Система ПРО, которая защищает Москву и центральную часть России, была принята на вооружение в 1980-90-е годы и носит название А-135 "Амур".

В декабре прошлого года генконструктор компании Павел Созинов отметил, что в ближайшее время российские военные получат отечественные аналоги американских систем стратегической обороны.

"Алмаз-Антей" - российский концерн, выпускающий вооружения противоракетной и противовоздушной обороны.

А-135 "Амур" - система противоракетной обороны Москвы. Предназначена для отражения ограниченного ядерного удара по столице.

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