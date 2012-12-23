Волейболистки столичного "Динамо" упустили Кубок России

Фото: ИТАР-ТАСС

23 декабря в Краснодаре прошел финал Кубка России среди женских команд. В финале встретились женские команды московского и казанского "Динамо". Столичные волейболистки уступили одноклубницам из Казани со счетом 0-3.

В начале поединка команды играли наравне. Но после технического перерыва казанские волейболистки уверенно повели в счете. Защитницы столичного "Динамо" не могли ничего поделать с ударами Екатерины Гамовой, которая забивала с задней линии штрафной. Казань выиграла первый сет со счетом 25:15.

В начале второго сета москвички получили преимущество в четыре очка. У казанских динамовок игра не складывалась, но они собрались с силами и одержали уверенную победу и в этом раунде – 25:17.

Третья партия проходила в упорнейшей борьбе. Лишь в середине сета волейболистки из Казани переломили ход игры и оторвались на три очка – 15:12. В дальнейшем москвички сравнивали счет, однако и третью партию выиграла команда из столицы Татарстана – 25:21, сообщает Р-Спорт.

Таким образом, волейболистки столичного "Динамо" не смогли повторить свой прошлогодний успех и завоевать престижный трофей. А девушки из Казани стали обладательницами Кубка России во второй раз. До этого команда выигрывала престижную награду в 2010 году.