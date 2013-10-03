"Русский Репортер": Как справиться с одаренными детьми

"Тысячебанкирщина"

В августе 1998 года в Санкт-Петербург приехал Ринго Стар чтобы играть на корпоративе банка "Патент". Тогда в России грянул кризис, девальвация рубля вызвала панику вкладчиков, однако дни рождения не выбирают и бывший участник знаменитой ливерпульской четверки успешно выступил перед российскими банкирами.

С тех пор прошло 15 лет, за это время руководители отечественных банков успели стать миллиардерами, обрести власть, почувствовать на себе всю тяжесть кризиса и превратиться в банкротов и снова стать миллиардерами. Журнал "Русский Репортер" рассказывает историю банков в России.

Экономика тюрьмы

Письмо Надежды Толоконноковой вызвало широкий резонанс в СМИ. Пресса в очередной раз обсуждала саму группу Pussy Riot, условия работы и содержания в колонии и прочее. Однако почти упущена была экономическая составляющая проблемы: сколько получают зэки за свой труд, каков годовой заработок тюремного производства и как много денег государство тратит на нужды колонии.

Психология победителей

Летом 2012 года Российские волейболисты выиграли золото на Олимпиаде в Великобритании. После того, как эйфория по случаю победы прошла, выяснилось, что большинство спортсменов по разным причинам не могут продолжать карьеру в сборной. Покинул национальную команду и ее главный тренер.

Эксперты грозили развалом сборной, и предрекали, что новому тренеру понадобится не менее двух лет для того, чтобы создать команду. Однако уже через два месяца молодые игроки, под руководством Андрея Воронкова из новосибирского "Локомотива" выиграли чемпионат Европы.

Среда обитания

Обстановка обычных московских кофеен: уютные залы, кожаные кресла, запах кофе, шоколада и меда. Совсем иначе дела обстоят в подсобках подобных кафе. Корреспондент "РР" разбирался в том, как стать хорошим официантом, и увидел, что происходит в тех помещениях, куда посетители обычно не заглядывают.

Что желать с умными детьми

По словам психологов, российские дети страдают от дефицита внимания и гиперактивности. Сегодня трудности с обучением испытывают и одаренные школьники: основная проблема – неправильная организация рабочего времени. Родителям в такой ситуации необходимо не просто помочь ребенку организовать время так, чтобы справиться с бесконечными домашними заданиями, но и дать своему чаду шанс реализовать себя вне школы.

