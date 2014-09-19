В Москве и Подмосковье отремонтируют 36 железнодорожных станций

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2014-2015 годах в Москве и Подмосковье реконструируют 36 пригородных станций, рассказали M24.ru в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

В Москве капитальный ремонт проведут на станциях Дмитровская, Ленинградская, Окружная, Тимирязевская, Красный Балтиец и Красный строитель. В Подмосковье отремонтируют 13 станций:

• Софрино,

• Белые Столбы,

• Яхрома,

• Ступино,

• Металлург,



• Луговая,



• Фрязево

• Арсаки,

• Румянцево,

• Часцовская,

• Красногорская,

• Машиностроитель,

• Электросталь.



Помимо этого, в столице реконструируют станции Коломенское, ЗИЛ и Яуза. Также в программу реконструкции вошло 14 подмосковных станций:

• Воронок,

• Тайнинская,

• Расторгуево,

• Горенки,

• Панки,



• Чкаловская,



• Бахчиванджи,



• Электроугли,



• Фрязино Пассажирская,



• Валентиновка,



• Есино,



• Зеленый Бор,



• Томилино,



• Остановочный пункт 33 км.



На ремонт пригородных вокзалов и станций в 2014 – 2016 годах Центральная пригородная пассажирская компания потратит более 800 миллионов рублей: 350 миллионов рублей в 2014 году и по 250 миллионов в 2015 и 2016 годах. Подрядчик также будет за свой счет устранять дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока.

Отметим, Центральная пригородная пассажирская компания отвечает за содержание пригородных станций с 30 июня этого года. 25 июля "РЖД" передали в аренду ЦППК пригородную инфраструктуру полигона Московской железной дороги. Компания получила 2 444 платформ, 226 вокзалов, 221 билетную кассу и 663 павильона. Также в ведение перевозчика перешли 11 административных и служебно-технических зданий, 105 объектов привокзальной площади и 455 объектов прочего назначения.

По этому проекту компания реконструирует 385 платформ и 223 навесов на общую сумму около 9 млрд рублей. Ожидается, что это увеличит пассажиропоток и повысит доходность пригородных перевозок.