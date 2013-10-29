Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября 2013, 15:01

Спорт

Суперкубок Европы по водному поло пройдет в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Суперкубок Европы по водному поло среди женщин состоится в Москве в спорткомплексе "Олимпийский". Об этом сообщает пресс-служба ЦСП "Измайлово".

В нынешнем году Суперкубок разыграют обладатель золотых медалей Лиги чемпионов испанский клуб "Сабадель" и московский ЦСП "Измайлово" ("СКИФ"), финишировавший вторым в "LEN Trophy". В сообщении отмечается, что московская команда заменит победителя "LEN Trophy" - чеховский "Штурм-2002".

Перед матчем в "Олимпийском" ветераны российского водного поло, в числе которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, проведут мастер-класс для молодых столичных ватерполистов.

Сайты по теме


водное поло Суперкубок

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика