В столице выберут лучшую автошколу года

Фото: ИТАР-ТАСС

Лучшую автошколу года собираются выбрать в столице, сообщается на портале Московской городской думы. 11 июля вопросы проведения конкурса обсудили члены экспертной группы при комиссии по безопасности.

Планируется, что члены судейской коллегии конкурса будут лично посещать учреждения, претендующие на почетное звание.

Столичные власти намерены предоставить помещения для проведения самого мероприятия, а также торжественной церемонии награждения победителей.

По словам председателя комиссии по безопасности Инны Святенко, работа по подготовке конкурса будет продолжена.