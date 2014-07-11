Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

ПДД

11 июля 2014, 12:32

В столице выберут лучшую автошколу года

водители автошколы МГД пдд

Фото: ИТАР-ТАСС

Лучшую автошколу года собираются выбрать в столице, сообщается на портале Московской городской думы. 11 июля вопросы проведения конкурса обсудили члены экспертной группы при комиссии по безопасности.

Планируется, что члены судейской коллегии конкурса будут лично посещать учреждения, претендующие на почетное звание.

Столичные власти намерены предоставить помещения для проведения самого мероприятия, а также торжественной церемонии награждения победителей.

По словам председателя комиссии по безопасности Инны Святенко, работа по подготовке конкурса будет продолжена.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать