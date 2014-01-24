ГУИС с 1 февраля перестанет принимать показания счетчиков на сайте

Фото: ИТАР-ТАСС
Москвичи больше не смогут передавать показания счетчиков на воду через сайт Центра координации ГУИС. "С 1 февраля 2014 года работа сервиса "Личный кабинет" будет прекращена. Услуги ГКУ ИС и МФЦ теперь доступны на Портале государственных и муниципальных услуг города Москвы", - говорится на сайте центра.
Показания счетчиков воды теперь можно передать через московский портал госуслуг pgu.mos.ru. Для этого необязательно получать логин и пароль в районной инженерной службе, достаточно знать код плательщика, который можно найти на любой квитанции за ЖКХ.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на портале. На то, чтобы создать аккаунт потребуется совсем немного времени. Нужно будет указать адрес электронной почты, номер мобильного телефона, ФИО и СНИЛС. Затем выбрать сервис "Прием показаний счетчиков горячего и холодного водоснабжения" и ввести код плательщика. Если данные указаны правильно, пользователь перейдет на страницу для ввода показаний.
Ранее первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Михаил Максимов заявил, что в 2014 году на портале госуслуг планируется разместить сервисы столичных государственных компаний, в частности Мосгаза, Мосводоканала и Мосэнергосбыта.