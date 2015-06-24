Визовые центры не планируют повышать консульский сбор в сентябре

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Европейские визовые центра в России не планируют повышать консульский сбор с 14 сентября при переходе на новую систему, заявил представитель постпредства ЕС.

"Визовые центры при переходе на новую систему с 14 сентября не планируют повышать плату за шенгенские визы, хотя этот вопрос сейчас и обсуждается. Но в любом случае стоимость шенгенской визы не превысит 30 евро", – передает слова представитель постпредства МИА "Россия сегодня".

Напомним, единая визовая информационная система Евросоюза начнет работать по всей России с 14 сентября. В частности, для получения Шенгенской визы нужно будет предоставить биометрические данные.

Как утверждают в ЕС, эту процедуру гражданам России нужно будет проходить только раз в пять лет. Так, гражданам, желающим въехать в Евросоюз, куда входят 26 европейских государств, в визовом центре нужно сдать отпечатки всех 10 пальцев и сделать цифровую фотографию. Детям до 12 лет процедуры биометрии проходить не нужно.

Специальные аппараты установят в 37 городах России. Консульства заверяют, что никаких затруднений в связи с нововведениями не возникнет.

"Это весьма распространенная процедура. В ней нет ничего унизительного, никаких измазанных пальцев. Это занимает две секунды, это электронное табло, к которому прикладывается палец. Но могут измениться сроки и порядок оформления визы.

Не во всех визовых центрах есть необходимое оборудование, поэтому введение этой процедуры перенесли на конец сезона. Не думаю, что визы подорожают. Это не связано с усложнением работы посредников и тех, кто занимается оформлением виз", – рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" член правления и председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мухов.