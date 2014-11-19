В Марьиной Роще открылся визовый центр Венгрии

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В Москве по адресу: улица Полковая, дом 3, строение 2 открылся новый визовый центр Венгрии.

Как сообщает ТАСС, в церемонии открытия принял участие глава венгерского МИД Петер Сийярто. Министр рассказал, что в визовом центре всегда будут работать 20 окон, в то время как раньше в здании посольства их было всего 7. Он сообщил, что Венгерское представительство в РФ планирует открыть визовые центры и в других российских городах.

"Мы рассматриваем возможность открытия визовых центров в других регионах России, при этом их задачей будет не только выдача виз, но и популяризация Венгрии, как туристического направления", - поделился министр

По словам Сийярто, в прошлом году Венгрию посетили 200 тысяч российских туристов, это третье место по количеству иностранцев, посещающих страну.

Министр добавил, что за первые 8 месяцев текущего года Венгрию посетило 154 тысяч россиян. "Таким образом Россия теперь занимает второе место по числу туристов, посещающих Венгрию", - сказал он.

Ранее венгерскую визу можно было получить только в посольстве страны, которое расположено на Мосфильмовской улице.