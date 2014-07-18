Россия запретила ввоз фруктов из Молдавии

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Россельхознадзор запретил ввоз фруктов из Молдавии на территорию России, сообщило в пятницу МИА "Россия сегодня".

В список запрещенных фруктов попали яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня, черешня, персики, нектарины, сливы и терн. Эти фрукты запрещено также ввозить в Россию даже в ручной клади пассажиров. Такое решение было озвучено на переговорах заместителя руководителя Россельхознадзора Алексея Саурина и директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдовы Ионом Сулу.

На прошлой неделе Россельхознадзор предупредил, импорт в Россию молдавских фруктов может быть ограничен, если в них снова будут обнаружены опасные насекомые-вредители или иные карантинные объекты.

Напомним, что в 2013 во фруктах из Молдавии, ввозившихся в Россию, был выявлен опасный вредитель - восточная плодожорка.

Также Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления об отмене нулевых пошлин на ввоз других товаров из Молдавии, в частности, вина, мяса, овощей и зерна.