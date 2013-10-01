Московский зоопарк отметит Всемирный день животных лекциями и квестами

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский зоопарк 5 октября присоединяется к отмечанию Всемирного дня животных. Празднования c лекциями, экскурсиями, мастер-классами, викторинами и подарками пройдут с 12 до 18 часов, сообщает пресс-служба парка.

В частности, в галерее "Зоо/Zoo gallery" на Старой территории покажут короткометражные фильмы о природе, такие, как "Она, Арктика…" Марины Меньшиковой, и "Ровесник динозавра" о сайгаке из заповедника "Черные земли". Там же, на Старой территории, пройдут лекции о животном мире степей, морей и океанов.

На Новой территории устроят тематические экскурсии по зоопарку, разнообразные конкурсы с собиранием пазлов, раскрашиванием картинок с животными и разгадыванием тематических кроссвордов, а также мастер-класс по созданию кормушек для птиц.

Кроме того, по всей территории Московского зоопарка за все время празднования будут устроены зооквесты.

Всемирный день животных (World Animal Day) был учрежден во Флоренции в 1931 году на международном конгрессе сторонников движения в защиту природы. Этот праздник ежегодно отмечается во всем мире 4 октября.