Система видеонаблюдения на выборах мэра прошла тестовые испытания

В столице завершили тестовые испытания системы видеонаблюдения, которая будет задействована во время выборов мэра Москвы 8 сентября.

Для трансляции выборов планируют использовать 6,8 тысяч видеокамер на 3,3 тысяч избирательных участках, по две на каждый участок. Одна камера будет направлена непосредственно на урны для голосования, а вторая будет передавать изображение избирательной комиссии, подсчитывающей голоса, сообщает РИА Новости.

Транслироваться происходящее будет в онлайн-режиме в день проведения выборов на сайте vybory.mos.ru. Для просмотра видеопотока необходимо пройти регистрацию на сайте или авторизоваться с через портал госуслуг, "Яндекс" и Mail.ru или через соцсети "Одноклассники", "ВКонтакте" и Facebook.

Все каналы передачи данных имеют стопроцентное резервирование на случай сбоев. В день выборов будут работать 72 мобильные сервисные группы МГТС. Вся информация о работе системы наблюдения будет поступать в оперативный штаб МГТС, где более 100 специалистов из разных технических служб будут осуществлять контроль за качеством видеонаблюдения.