19 мая 2017, 18:16

The Prodigy сняли новый клип на улицах Новосибирска и Екатеринбурга

Британские электронщики The Prodigy выпустили новый клип с видам Екатеринбурга и Новосибирска. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале группы.

Кадры, вошедшие в видеоряд клипа, были сделаны во время гастрольного тура музыкантов по городам России в 2016 году. Сама песня Their Law при этом старая – сингл вышел более 20 лет назад, в 1994. В ролике можно увидеть Новосибирский театр оперы и балета, театр "Глобус" и памятник группе The Beatles и подземный переход со стеной Цоя в Екатеринбурге.

Клип вышел в преддверии очередного визита группы в Россию – ближайшие концерты пройдут в Воронеже и Краснодаре.

Видео: YouTube/The Prodigy

