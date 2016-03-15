По инициативе ЕР размер матпомощи московским ветеранам войны был увеличен вдвое

Фото: m24.ru/Лидия Широонина

Столичные власти поддержали предложение "Единой России" о сохранении увеличенного размера материальной помощи ветеранам ко Дню Победы. Это решение было принято в ходе президиума правительства Москвы.

Повышенную матпомощь получат инвалиды, участники ВОВ, участники обороны Москвы, труженики тыла, блокадники, бывшие узники нацистских концлагерей и вдовы погибших. Депутат Госдумы Антон Жарков отметил, что в этом году город окажет адресную поддержку 220 тысячам москвичей.

Сергей Собянин поддержал эту инициативу. "Думаю, что это разумное предложение с учетом того, что этот год тоже юбилейный – 75 лет победы под Москвой. Считаю, что можно сохранить увеличенные выплаты, которые мы делали к юбилейному Дню Победы", – заявил мэр.

В последние годы размер выплат составлял от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. В 2015 году материальную помощь увеличили до 3-10 тысяч рублей в связи с празднованием 70-летия Победы.

Ранее m24.ru сообщало, с 1 марта выплаты неработающим пенсионерам повысили на 2,5 тысячи рублей. Размер страховых пенсий для неработающих пенсионеров увеличили на 4 процента с 1 февраля.

Также на 7 процентов увеличены социальные выплаты, в том числе ветеранам, инвалидам и гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и проиндексированы ряд пособий на детей. После индексации средний размер страховой пенсии неработающих граждан увеличился на 490 рублей и составил 12,6 тысячи рублей.