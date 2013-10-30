По факту крушения вертолета в Москве возбудили уголовное дело

По факту крушения вертолета в ЮВАО возбудили уголовное дело

Столичные следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета на юго-востоке Москвы. Произошедшее квалифицировали по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта".

В деле пока нет обвиняемых, Следственный комитет расследует обстоятельства крушения вертолета. Для этой цели изъяты аварийный и экспериментальный бортовые самописцы, образцы топлива и документы на вертолет, сообщает пресс-служба СКР.

В ближайшее время будет проведен ряд экспертиз, призванных оценить тяжесть повреждений, полученных членами экипажа, и качество топлива, которым был заправлен вертолет. Сумма ущерба, нанесенного Министерству обороны, оценивается в 800 миллионов рублей.

Напомним, днем 29 октября в районе Выхино-Жулебино потерпел крушение военный вертолет Ка-52 "Аллигатор". ЧП произошло возле дома 56 по улице Привольная. Пилоты испытывали во время полета систему кондиционирования воздуха.

Двое членов экипажа выжили и были госпитализированы. В настоящее время врачи оценивают их состояние как тяжелое.