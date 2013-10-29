Состояние пилотов упавшего вертолета врачи оценивают как тяжелое

Врачи готовят к операциям пострадавших при крушении вертолета

Два пилота, которые выжили при крушении вертолета Ка-52, находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает телеканал "Москва 24", они доставлены в 36-ю городскую клиническую больницу.

Предварительный диагноз пострадавших - тяжелая сочетанная травма, ушибы мягких тканей лица, ушибы и ссадины мягких тканей верхних и нижних конечностей. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы №36 Роман Висков.

"В ближайшее время им будет сделана компьютерная томография внутренних органов, томография опорно-двигательного аппарата", - отметил Висков.

Напомним, днем 29 октября на юго-востоке Москвы потерпел крушение военный вертолет Ка-52. ЧП произошло в районе дома 56 по улице Привольная. Оба пилота остались живы.