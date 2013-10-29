Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября 2013, 19:57

Транспорт

Состояние пилотов упавшего вертолета врачи оценивают как тяжелое

Врачи готовят к операциям пострадавших при крушении вертолета

Два пилота, которые выжили при крушении вертолета Ка-52, находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает телеканал "Москва 24", они доставлены в 36-ю городскую клиническую больницу.

Предварительный диагноз пострадавших - тяжелая сочетанная травма, ушибы мягких тканей лица, ушибы и ссадины мягких тканей верхних и нижних конечностей. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы №36 Роман Висков.

"В ближайшее время им будет сделана компьютерная томография внутренних органов, томография опорно-двигательного аппарата", - отметил Висков.

Напомним, днем 29 октября на юго-востоке Москвы потерпел крушение военный вертолет Ка-52. ЧП произошло в районе дома 56 по улице Привольная. Оба пилота остались живы.

Крушение вертолета в Жулебине

Сюжет: Крушение вертолета в Жулебине
вертолеты больницы пилоты авария чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика