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Жизнь в мире

27 августа 2014, 20:32

Разбившийся в Южном Судане российский вертолет был сбит - Чуркин

вертолеты авиакатастрофы Южный Судан Совет безопасности ООН жизнь в мире Виталий Чуркин

Фото: ИТАР-ТАСС

Российский вертолет Ми-8, потерпевший катастрофу в Южном Судане, был сбит, сообщил в среду журналистам представитель России при ООН Виталий Чуркин.

"Все данные говорят о том, что вертолет был сбит", - заявил Чуркин. Его слова приводит ИТАР-ТАСС.

Он добавил, что Россия предложила Совету Безопасности ООН принять заявление с осуждением этого инцидента и требованием привлечь виновных к ответственности.

Напомним, во вторник, 26 августа, в Южном Судане разбился вертолет авиакомпании "ЮТэйр", трое из четырех членов экипажа погибли. Вертолет сбили в зоне боевых действий. Принадлежащий "ЮТэйр" Ми-8 выполнял перевозки по контракту с ООН. Вертолет упал в 10 километрах к югу от города Бентиу.

Позже авиакомпания "ЮТэйр" подтвердила, что ее вертолет Ми-8 потерпел крушение в Южном Судане, один член экипажа выжил, трое погибли.

"Мы подтверждаем, что вертолет Ми-8, выполняющий грузовой рейс в Судане, не прибыл к месту назначения. Не исключено, что он был сбит. Обломки вертолета находятся примерно в 3 километрах от пункта назначения. На борту находилось четыре члена экипажа, один выжил, трое погибли", - сообщил представитель перевозчика.

Представитель авиакомпании добавил, что полеты вертолетов "ЮТэйр" на данном направлении приостановлены.

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Отметим, что "ЮТэйр" владеет крупнейшим в России вертолетным парком. Вертолеты авиакомпании принимают участие в авиатранспортном обеспечении миротворческих миссий ООН с начала 1990-х годов.

Это не единичный случай, когда российский вертолет сбивают в Южном Судане. Так, 21 декабря 2012 года российский Ми-8 авиакомпании "Нижневартовскавиа" с экипажем из четырех человек, работавших по контракту с миссией ООН в Южном Судане, был сбит народно-освободительной армией этой страны. Все россияне, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.

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