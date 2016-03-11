Минобороны заказало три арктических "Терминатора"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Российские военные заказали еще три арктических вертолета Ми-8АМТШ-ВА, также известных как "Терминатор", сообщает ТАСС.

По словам Леонида Белых, управляющего директора Улан-Удэнского авиационного завода, который входит в корпорацию "Вертолеты России", подобных аналогов вертолетов, способных выполнять задачи в условиях арктического климата, в мире не существует.

Первый вертолет этого типа военные получили в конце ноября прошлого года. Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что потребность армии в таких машинах может составить до 100 машин.

Ми-8АМТШ-ВА создан на основе военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ-В. Машина была адаптирована к низким температурам, ограниченной видимости и другим особенностям работы на Крайнем Севере.

