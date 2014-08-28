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Для Москвы проектируют несколько десятков точек аэротакси. Об этом в четверг рассказал журналистам президент вертолетной компании "Аэросоюз" Александр Климчук.

По его словам, компания открывает несколько вертолетных площадок в год за пределами МКАД. Среди них есть проекты с гостиничными центрами.

До конца года компания планирует построить и открыть 10 вертолетных центров вокруг Москвы. Три из них уже построены - это "Аэросоюз-Реутов" на востоке Москвы, "Аэросоюз-Гринвуд" на северо-западе МКАД и "Хелипорт "Москва" в Мякинине.

"Не уверен , что вертолетный транспорт решит проблемы с заторами на дорогах, но для нужд гражданской авиации аэротакси необходимо", - добавил Климчук.

Ранее сообщалось, что до 2020 года в городах Подмосковья с населением свыше 50 тысяч человек будут построены 25 вертолетных площадок. Кроме того, вертолетные центры возведут вблизи МКАД. Также запланировано строительство 10 вертолетных площадок в местах пересечения ЦКАД с радиальными автодорогами и 9 площадок при районных больницах Московской области.



Вертолетные площадки Москвы и Подмосковья

Сейчас на территории Москвы внутри МКАД работают 50 вертолетных площадок. В основном они используются экстренными службами. В Подмосковье действуют 60 вертолетных площадок. На них можно заказать воздушную экскурсию, аэротакси, а также деловой вылет в другой город. Средняя стоимость одного часа полета на четырехместном вертолете составляет 40 тысяч рублей.





В Московской области эксплуатируются 255 вертолетов, выполняющих 1700 вылетов в год.

В случае, если вы хотите зарегистрировать собственную вертолетную площадку, то вам понадобится документ на землю или его копия, а также письменное согласие главы местного муниципального образования.

Вертолетная компания "Аэросоюз" основана в 2002 году. Компания занимается продажей, техническим обслуживанием и организацией эксплуатации вертолетов иностранного производства для частных и корпоративных заказчиков.