Вендинговые автоматы могут заменить палатки и киоски - Немерюк

Фото: ИТАР-ТАСС

Программа по установке вендинговых автоматов в столице - это не столько программа развития торговли, сколько программа по замене тех киосков и палаток, которые сейчас работают. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM"сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, преимущество вендинговых автоматов заключается в том, что здесь можно разместить большой ассортимент, хотя по площади они занимают меньше места, чем киоски. "Цены там будут дешевле, так как нет таких затрат на электроэнергию, на зарплату продавцов", - сказал Алексей Немерюк.

Он отметил, что вендинговые автоматы появятся там, где будут востребованы жителями и не будут мешать пассажиропотоку.

Отвечая на вопрос, одобрит ли департамент адресный перечень размещения вендинговых автоматов, который составили власти Центрального административного округа, Алексей Немерюк сказал: "Посмотрим сначала внимательно, что предлагают наши коллеги из центрального округа".