Для велосипедистов разработали маршрут "Зеленое кольцо"

Фото: transport.mos.ru

Департамент транспорта разработал новую концепцию развития маршрутов для велосипедистов. Она получила название "Зеленое кольцо", сообщает пресс-служба ведомства.

Это будет закольцованный велосипедный маршрут между Третьим транспортным кольцом и МКАД, который объединит спальные районы и зеленые зоны города.

Маршрут длиной около 75 километров объединит 15 крупных парков и лесопарков. "Зеленое кольцо" будет соединено с существующей системой веломаршрутов по берегам рек Москва и Яуза, вдоль которых также планируется дальнейшее развитие велодорожек. Новый маршрут свяжет между собой жилые районы города. Он будет проходить через 18 станций метро, две станции легкого метро и шесть железнодорожных платформ.

Фото: transport.mos.ru

Проект предполагает строительство новых пандусов, мостов и переездов для велосипедистов. Кроме того, подземные пешеходные переходы хотят так перепланировать, чтобы велосипедисты могли не спускаться с велосипеда и не тащить его на себе по лестнице.

Помимо этого, будет разработана система навигации маршрутов. Вдоль "Зеленого кольца" организуют общественные пространства, где можно будет отдохнуть или перекусить, а также воспользоваться сервисом для велосипеда (например, подкачкой колес). Особое внимание уделят уходу за дорожками зимой, а также освещению для езды в темное время суток.

В ближайшее время проект обсудит правительство города, и в случае позитивного решения в течение нескольких лет его реализуют.

Напомним, власти Москвы проведут масштабную рекламную кампанию по популяризации велотранспорта. Для велосипедистов создадут мобильный путеводитель для владельцев смартфонов. На билбордах возле Садового кольца и ТТК будут крутить рекламные ролики, пропагандирующие поездки на байке. В интернете разместят информационные материалы и баннеры для велосипедистов.

Для москвичей разработают специальный велопутеводитель. Он будет доступен через мобильное приложение для владельцев смартфонов на базе iOS и Android, а также на одном из сайтов, пишущих о жизни в столице.

Ранее сообщалось, что российским велосипедистам могут разрешить ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Соответствующий проект постановления подготовлен Минтрансом России.

По мнению разработчиков проекта, такое решение позволит повысить безопасность дорожного движения.