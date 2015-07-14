Организатор велодвижения Let’s bike it - о велополосе на Бульварном кольце

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Гостем утреннего шоу "Встань москвичом" на радиостанции "Москва FM" стал организатор проекта по развитию велодвижения Let’s bike it в России Владимир Кумов. Он рассказал о велополосах на Бульварном кольце, езде на велосипедах зимой и развитии этого движения в мировых столицах

Эксперт отметил, что велополоса на Бульварном кольце достаточны безопасны, поскольку отделена от проезжей части парковкой. "Парковка сделана очень правильно. Автомобили отгораживают велосипедистов от проезжающих автомобилей. Велосипедист чувствует себя в безопасности. Пока это только 9 километров на Бульварном кольце", – сказал он.

По мнению Кумова, в Москве можно ездить на велосипеде почти весь год. "Дней, когда невозможно ездить на велосипеде – всего около 20 в году. В прошлом году городской велопрокат закрыли в начале ноября, хотя весь ноябрь был абсолютно сухой и теплый, и люди продолжали ездить на велосипедах", – добавил эксперт.

Он также рассказал о велодвижении в разных городах мира. Так, в Токио – самом большом мегаполисе мира - 14 процентов ежедневных поездок совершается на велосипедах, а в Амстердаме – около 40 процентов. При этом в городах, где развивается велосипедное движение, постепенно снижается максимально разрешенная скорость для автомобилистов.

Напомним, первая выделенка для велосипедистов в Москве появилась в начале июля. Вдоль выделенки установили знаки, там также есть разметка, а опасные участки отмечены красным цветом. Однако пришлось немного сузить проезжую часть – с 3,5 до 3 метров. Впрочем, как уже успела показать практика, на интенсивность движения это не повлияло.

Велодорожка тянется от Чистопрудного до Никитского бульвара, ее длина составляет 9 км. Покрыта полоса специальной смесью из пластика и песка, чтобы сцепление было лучше, и в случае опасности велосипедист смог бы вовремя затормозить.

От парковки полоса отделена буферной зоной. Штраф за незаконное проникновение машины на дорожку составляет 2,5 тысячи рублей.

Велополоса охватывает пять бульваров: Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский. Она расположена параллельно бордюру. От проезжей части ее отгородили искусственными бордюрами, а частично – парковкой для автомобилей. Прогнозируемое количество велосипедистов – не менее 10 тысяч человек в день.