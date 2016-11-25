Фэшн-балет от Натальи Чернухи и Dикие СкаZки: что готовит для Москвы Burning Man

Вечеринка Moscow Decompression от Burning Man

Фэшн-балет от Натальи Чернухи, жонглеры и "Сомнамбулы"

Дата: 26 ноября, 21:00

Место: различные локации

Фото: facebook.com/BurningManRussia

Ради чего идти: чтобы стать частью сообщества легендарного фестиваля Burning Man, который проходит в пустыне Блэк Рок штата Невада. Организаторы фестиваля решили не ограничиваться на проведении проекта один раз в год и подготовили серию вечеринок по всему миру, в которых принимают участие десятки художников, музыкантов, костюмеров, инженеров, создающих фантастические инсталляции на каждой площадке.

Что еще: у фестиваля есть десять принципов, которые должен соблюдать каждый: радикальное самовыражение, радикальное вовлечение, никакой выгоды и коммерции, общие усилия, самодостаточность, бесплатное дарение, участие каждого, гражданская ответственность, без следа для природы, здесь и сейчас.

Цена: 2000 рублей

Подробности читайте на официальной странице мероприятия в Facebook.