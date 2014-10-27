Президент Музея кино Наум Клейман: "Заявление о моем увольнении уже подписано"

Наум Клейман. Фото: ТАСС/Павел Головкин

Коллектив научных сотрудников Музея кино уволился в полном составе в связи с недоверием к новому директору музея Ларисе Солоницыной, назначенной на пост руководителя 1 июля этого года. По словам президента Музея кино Наума Клеймана, сегодня сотрудники музея подали официальные заявления об увольнении.

"И она (Лариса Солоницына - прим. ред.) их начала подписывать. Пять уже подписаны. Из них первое – мое. Понятно, что компромисса быть не может и с нашей, и с ее стороны. Ей важно уничтожить музей. Она не общается со мной уже неделю", - сообщил корреспонденту M24.ru Клейман.

Как уточнил Наум Клейман, все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, отработают в музее положенные по закону две недели.

Добавим, что на сайте музея размещено письмо-обращение к министру культуры Владимиру Мединскому.

"Под предлогом "наведения порядка" г-жа Солоницына "дисциплинарно" начала увольнять неугодных без предъявления им профессиональных претензий или предлагать уволиться "по собственному желанию", - говорится в сообщении.

По словам сотрудников музея, Солоницына проявила некомпетентность в музейном и кинематографическом деле, установила авторитарный стиль управления, не прислушивалась к мнению сотрудников, позволила клеветнические высказывания, несанкционированные обыски, шантаж и голословные обвинения, а также высказала сомнение в научности и эффективности труда музейных работников.

Научные сотрудники подчеркнули, что деятельность Музея кино практически парализована, текущие дела не решаются, а постоянные партнеры отказываются от сотрудничества.

"В этих условиях мы заявляем о невозможности работы с Л.О. Солоницыной как директором и объявляем, что коллектив научных сотрудников Музея кино в полном составе вынужден подать в отставку", - выдержка из письма.

Обращение к Мединскому подписали 23 человека, в числе которых бывший директор Музея кино Наум Клейман, занявший пост президента в июле этого года.

Сейчас в Музее кино ждут реакции от министерства культуры, но пока ее не поступало.

В министерстве культуры корреспонденту M24.ru пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Добавим, что согласно заключительному акту проверки, поступившему в распоряжение "Интерфакс" ведомственная проверка, проведенная в Музее кино за 2013 год и за июль-август 2014 года, показала нарушения в финансовой сфере.

Так, в прошлом году Музеем кино было не выполнено в полном объеме государственное задание. При этом на 46 134 единицы не находящихся в фондах предметов Музейного фонда РФ Музей кино "излишне получено и израсходовано субсидий из федерального бюджета на их учет и хранение в сумме 3 629 тысяч рублей".

Кроме того, в документе говорится о неправомерном использовании федеральных средств в части оплаты услуг. Так, "на содержание работников Научно-мемориального комплекса С.М.Эйзенштейна неправомерно израсходовано 554,3 тысяч рублей. Неправомерно выплачена премия, не предусмотренная трудовыми договорами, в сумму 20,8 тысяч рублей. Неправомерная оплата договоров по выполнению работ и услуг составила 153 тысяч рублей".

Площади, выделенные "Мосфильмом" в безвозмездное пользование Музею кино, не числились в бухгалтерском учете музея. При этом на содержание этих помещений израсходовано 8 488, 8 тысяч рублей, поступивших из федерального бюджета.

Также в Музее кино нарушался режим рабочего времени – правила внутреннего трудового распорядка руководством Музея не утверждались.