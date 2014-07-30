На 83-м году жизни скончался вице-президент ФИФА Хулио Грондона

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На 83-м году жизни скончался старший вице-президент ФИФА, президент Ассоциации футбола Аргентины Хулио Грондона. Об этом сообщает Buenos Aires Herald.

Накануне футбольного чиновника госпитализировали в Буэнос-Айресе с сердечным приступом. По предварительным данным, Грондона умер от остановки сердца. Кроме того, известно, что он страдал от аневризмы аорты.

Грондона возглавлял национальную ассоциацию футбола с 1979 года. Во время его руководства сборная Аргентины выиграла чемпионат мира-1986, дважды стала обладателем Кубка Америки, а также дважды завоевала "золото" Олимпийских игр.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в Бразилии аргентинская команда проиграла в финале сборной Германии в дополнительное время со счетом 0:1.