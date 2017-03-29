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29 марта 2017, 21:28

Общество

Скончался журналист Юрий Выборнов

Фото: скрин канала КХЛ на YouTube

После продолжительной болезни умер известный журналист-международник Юрий Выборнов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын Константин.

Юрий Выборнов родился в Одессе в 1946 году. С 1974 по 1991 год был собственным корреспондентом советского телевидения в Италии. Затем работал собкором ОРТ в Австрии, а после – Первого канала в Израиле.

Прощание с журналистом, сообщил Константин Выборнов, состоится 1 апреля в ритуальном зале Первой Градской больницы в 12:00.

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