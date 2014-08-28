Обозреватель The New York Times напишет биографию Робина Уильямса

Робин Уильямс. Фото: facebook.com/RobinWilliams Робин Уильямс. Фото: facebook.com/RobinWilliams

Биография покойного Робина Уильямса появится на книжных прилавках. Написать о жизни актера собирается обозреватель The New York Times Дейв Ицкофф. Названия у будущей книги пока нет.

"Робин Уильямс был моим героем. Во время наших случайных встреч Робин всегда был очень галантен и щедр, добродушен, весел, полон идей и мыслей", - цитирует Ицкоффа The Hollywood Reporter.

Издатель Генри Гольт подчеркнул, что биография станет всеобъемлющим и широким описанием жизни актера.

В 2009 году Ицкофф писал большую статью о Уильямсе, его перу также принадлежит материал, который вышел у Times после гибели актера. Журналист работает в газете с 2006 года, еще на его счету – две книги.

Скончался американский комедийный актер Робин Уильямс

Актер Робин Уильямс 12 августа был найдем мертвым в своем доме в калифорнийском городе Тибурон. Предположительная причина смерти - самоубийство. В последнее время актер страдал от тяжелой депрессии.

В пятницу, 15 августа, западные СМИ сообщили, ссылаясь на вдову Уильямса Сьюзан Шнайдер, что у актера была ранняя стадия болезни Паркинсона. Симптомы этого недуга могут включать нарушения координации, замедление движений, утрату обоняния, снижение умственных способностей и затруднения с речью.

Также стало известно, что Робина Уильямса собираются увековечить в игре World of Warcraft, фанатом которой он был.