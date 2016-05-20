В Подмосковье в результате драки погиб актер Андрей Мальцев

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В подмосковном городе Электрогорск в результате драки погиб актер Андрей Мальцев, сообщает "Интерфакс". Подозреваемый в причинении травм, повлекших смерть мужчины, задержан.

Драка произошла в ночь на четверг, 19 мая. Конфликт возник в одном из кафе города, после чего продолжился в сквере "Рябиновая Роща". "В ходе ссоры подозреваемый нанес актеру множество ударов руками и ногами по голове и телу. Смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", — говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета России по Московской области.

Подозреваемого задержали в городе Павловский Посад, на допросе он признался в содеянном. 27-летний мужчина обвиняется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Максимальная санкция по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

Андрей Мальцев родился 9 марта 1973 года. В основном он снимался в эпизодических или ролях второго плана. В его фильмографии работы в таких сериалах, как "Любовь как Любовь", "Солдаты", "Кураж", "Карпов 2".