Скончалась оперная певица Елена Образцова

Умерла оперная певица Елена Образцова

В Германии скончалась оперная певица и актриса Елена Образцова, сообщает телеканал "Россия 24". Народной артистке СССР было 75 лет.

Образцова родилась 7 июля 1939 года в городе на Неве. Жила в блокадном Ленинграде, в 1943 году вместе с семьей была эвакуирована в Вологодскую область. Пела в детском хоре, училась в музыкальной школе в Таганроге и в Ростовском музыкальном училище.

В Германии умерла оперная певица Елена Образцова

Образцова стала первой русской певицей, которая могла сравниться своим успехом с Федором Шаляпиным.

Дебют Елены Образцовой на сцене Большого театра состоялся в 1963 году, когда она, будучи студенткой консерватории, исполнила партию Марины Мнишек в опере Мусоргского "Борис Годунов". В 1964 году певица закончила ЛГК имени Римского-Корсакова и стала солисткой Большого театра.

Во время гастролей Большого театра в Милане, на сцене театра Ла Скала, Образцова в роли гувернантки из оперы Чайковского "Пиковая Дама" очень полюбилась итальянским зрителям. Затем она неоднократно выступала в Ла Скала, исполняя главные партии.

Оперная певица играла в фильме "Сельская честь" Франко Дзеффирелли. Кроме того, она была педагогом - в 1973-1994 годах преподавала в МГК имени Чайковского - и оперным режиссером. С 2007 по 2008 год Образцова возглавляла оперную труппу Михайловского театра.

В последние годы жизни певица руководила петербургским культурным центром, названным в ее честь, а также преподавала в Токийской музыкальной академии.