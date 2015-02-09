Скончался сценарист "Мусульманина" Валерий Залотуха

Валерий Залотуха. Фото: elatma2008.narod.ru

Скончался сценарист фильмов "Вера. Надежда. Любовь", "Мусульманин" и "72 метра" Валерий Залотуха. Российскому прозаику и кинодраматургу было 60 лет. Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналист "Эха Москвы" Ксения Ларина.

Прощание с Залотухой состоится в среду, похоронен он будет на Троекуровском кладбище, говорится в сообщении Лариной.

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Валерий Залотуха родился 3 июля 1954 года. В 1984 году Залотуха окончил сценарную мастерскую высших курсов сценаристов и режиссеров Семена Лунгина и Ларисы Голубкиной. Тогда же вышла его дебютная работа – фильм "Вера. Надежда. Любовь". родился 3 июля 1954 года. В 1984 году Залотуха окончил сценарную мастерскую высших курсов сценаристов и режиссеров Семена Лунгина и Ларисы Голубкиной. Тогда же вышла его дебютная работа – фильм "Вера. Надежда. Любовь". Среди известных картин, снятых по сценариям Валерия Залотухи: "Мусульманин", "Макаров", "72 метра". За сценарий к ленте "Мусульманин" Залотуха удостоен премии "Ника". С 1992 года Валерий Залотуха публиковался как прозаик. Отдельно изданы повести "Последний коммунист" 2000-го года (шорт-лист Букеровской премии) и "Великий поход за освобождение Индии" 2006 года.



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