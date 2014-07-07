Скончался экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе

Скончался экс-президент Грузии Эдуард Шеварнадзе

Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе скончался на 87-м году жизни, передает телеканал "Москва 24".

Свои соболезнования семье экс-президента выразил Владимир Путин. Время и место похорон грузинского политика пока не определены.

Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе родился 25 января 1928 года в селе Мамати Ланчхутского района (Гурия) Грузинской ССР в семье педагога. С 1961 по 1963 годы был первым секретарем Мцхетского райкома партии, а с 1963 года - первым секретарем Первомайского райкома партии Тбилиси. С 1964 по 1965 Шеварднадзе - первый замминистра по охране общественного порядка, с 1965 по 1972 - министр охраны общественного порядка, затем министр внутренних дел Грузинской ССР.

В 1972 году Шеварднадзе - первый секретарь Тбилисского горкома КП Грузии. 29 сентября 1972 года он был избран первым секретарем ЦК КП Грузии, в 1985-1990 годах он был министром иностранных дел СССР, с 1985 по 1990 - членом Политбюро ЦК КПСС, с 1976 по 1991 - членом ЦК КПСС.

В декабре 1991 - январе 1992 годов в Грузии произошел государственный переворот, в результате которого президент Звиад Гамсахурдия был смещен и бежал из страны. Шеварднадзе был назначен председателем временного органа высшего управления страны - Госсовета Республики Грузия.

5 ноября 1995 года в Грузии прошли президентские выборы, победу на которых одержал Эдуард Шеварднадзе, набравший 72,9 % голосов. На этом посту он оставался до 2 ноября 2003 года, когда в Грузии прошли парламентские выборы. Партия Шеварднадзе "За новую Грузию" набрала на них 21,32 % голосов, противники президента сочли это фальсификацией.

Выборы стала причиной "Революции роз" 21-23 ноября, после чего оппозиция заставила Шеварднадзе уйти в отставку.