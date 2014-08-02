Скончался экс-футболист "Динамо" и сборной СССР Алекпер Мамедов

Фото: fcdynamo.ru

Бывший футболист московского "Динамо" и сборной СССР Алекпер Мамедов скончался на 85-м году жизни в Москве, говорится в сообщении на сайте команды.

В составе "бело-голубых" Мамедов выступал с 1954 по 1959 года, став в его составе четырехкратным чемпионом СССР. За сборную СССР он провел четыре матча, кроме того оказывался дважды в списке 33 лучших игроков страны.

После "Динамо" Алекпер Мамедов перешел в бакинский "Нефтяник", который в дальнейшем возглавил. В 1993 года Мамедов стал главным тренером сборной Азербайджана.

"Руководство и коллектив ФК "Динамо" выражают глубокие соболезнования родным и близким", - отмечается в сообщении команды.