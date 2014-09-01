1 сентября исполняется 10 лет со дня трагедии в Беслане

Фото: ИТАР-ТАСС

1 сентября 2014 года исполняется 10 лет со дня трагедии в северо-осетинском городе Беслане: тогда боевики захватили учеников и сотрудников школы №1.

В центре документальной фотографии FotoDoc на Земляном Валу 4 сентября откроется выставка, посвященная десятилетию трагедии. Экспозиция будет работать до 21 сентября.

В самом Беслане, во дворе разрушенной школы, прошли траурные мероприятия. В представительстве республик Северная Осетия-Алания M24.ru рассказали, что 3 сентября планируется посещение подмосковного Николо-Архангельского кладбища, где состоится возложение венков к могилам бойцов подразделений "Альфа", "Вымпел" и сотрудников МЧС РФ, погибших при спасении заложников.

Также возложат цветы и к памятнику жертвам Бесланской трагедии у Храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланского подворья).

Напомним, утром 1 сентября 2004 года группа вооруженных боевиков на двух машинах подъехала к школе. Стреляя в воздух, террористы загнали в здание более тысячи человек – детей, их родителей и сотрудников школы.

В ходе захвата несколько бандитов, мирных жителей и полицейский были убиты. Заложников собрали в спортивном зале, после чего из грузовика выгрузили тяжелое вооружение, боеприпасы и провизию. Позже школу изнутри забаррикадировали и установили по периметру взрывные устройства.

Возле здания был сформирован оперативный штаб, силовики убрали с простреливаемых мест все машины, а также перекрыли железную дорогу "Беслан-Владикавказ".



Фото: ИТАР-ТАСС

Требования террористов озвучила одна из заложниц, которую отпустили с запиской. Террористы потребовали переговоров с президентом Ингушетии Муратом Зязиковым, Северной Осетии-Алании Александром Дзасоховым и экс-главой МВД Владимиром Рушайло.

Во второй половине дня рядом с заложниками, баррикадировавшими здание, подорвалась одна из шахидок. Террористы объяснили это тем, что с ними никто не вышел на связь – номер в записке был указан неверно. Позже они передали исправленный номер.

В течение первого дня смогли убежать несколько человек, у оставшихся в спортзале закончилась еда и вода.

Второй день захвата начался с переговоров – глава РСОА Дзасохов и журналистка Анна Политковская просили главу непризнанной республики Ичкерия через доверенных лиц связаться с террористами. Действия террористов осудил Совбез ООН.

Единственный, кому удалось вживую поговорить с террористами, был экс-глава Ингушетии Руслан Аушев. Благодаря нему бандиты отпустили 24 человека. Также с Аушевым террористы передали написанную якобы Басаевым записку с требованием о выводе федеральных сил из Чеченской Республики и предложением перемирия.

Добавим, что на исходе второго дня условия содержания заложников ухудшились - им не давали воды, выбраться в туалет или душевую удавалось единицам.

Утром третьего дня заложники обессилели, многие падали в обморок и испытывали галлюцинации.

Около 11.00 известный ингушский бизнесмен Михаил Гуцериев договорился о вывозе трупов с территории школы. Машина со спасателями подъехала к школе, и в тот момент прогремел взрыв, сразу после этого боевики открыли огонь по сотрудникам МЧС.

Заложники начали выбегать, боевики открыли по ним огонь из гранатометов. Одновременно спецназ получил приказ на штурм. Одна группа бойцов ФСБ прикрывала отход заложников, а еще две начали спецоперацию. Отметим, что для эвакуации пострадавших в Беслан перебросили части расположенной рядом 58-й армии.



Фото: ИТАР-ТАСС

Оперативные группы ФСБ зашли в здание с трех направлений, разминировали спортзал, но дальнейшему продвижению мешал "живой щит" – боевики прикрывались учениками.

Одновременно к месту событий подогнали танк и огнеметные отряды, которые вступили в бой с террористами. Закончилась операция только в ночь на 4 сентября.

В результате теракта погибли 334 человека, большинство из которых составили заложники, включая 186 детей. Также погибли 10 сотрудников ЦСН ФСБ (это считается самой большой потерей российского спецназа).