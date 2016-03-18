Усадьба Алексеева в центре Москвы станет памятником архитектуры

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Мосгорнаследие собирается включить в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России усадьбу Н.А. Алексеева в Леонтьевском переулке, сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

Усадьба возведена в 1882 –1886 годах архитектором Дмитрием Чичаговым по заказу ее владельца, популярного на тот момент предпринимателя Николая Алексеева. Архитектурный комплекс является ярким примером городской усадьбы последней четверти XIX века, в силу того, что он был построен по единому замыслу.

На территории есть главный дом, ограда с воротами и хозяйственный флигель, которые гармонируют друг с другом благодаря декоративным элементам на фасадах обоих зданий и частях ограды. Ансамбль ценен еще и потому, что его создатель был представителем известной архитектурной династии. По проектам Чичагова также было сооружено здание бывшей Московской городской думы, в котором теперь располагается Государственный Исторический музей.

"Усадьба Алексеева является настоящим украшением Леонтьевского переулка, богатого памятниками архитектуры. В сочетании с окружающей исторической застройкой здания усадьбы формируют градостроительный контекст переулка. Особое мемориальное значение усадьба приобретает благодаря тому, что напротив расположен дом-музей Станиславского, который являлся родственником владельца", – пояснил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По данным департамента, статус памятника получат еще более 10 ценных исторических построек города, соответствующая документация уже находится на стадии подготовки.

"После включения в реестр здания станут объектами культурного наследия регионального значения. Для каждого памятника будут определены предмет охраны и границы охранной территории. Это действительно уникальные здания, которые должны стоять под государственной охраной", – отметил глава Мосгорнаследия.