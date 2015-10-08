В "Манеже" пройдет Московский урбанистический форум

Фото предоставлено пресс-службой

16 и 17 октября 2015 года состоится Московский урбанистический форум. Как сообщают организаторы, в этом году он посвящен теме "Москва как динамичный мегаполис: практики гибкого управления". Мероприятие будет состоять из деловой программы форума для специалистов и фестиваля – для всех, кто интересуется урбанистикой.

В рамках деловой программы состоятся два пленарных заседания с участием мэра Москвы Сергея Собянина: "Опыт Москвы в глобальном контексте: цели и приоритеты" и "Москва: ориентиры развития и управления рисками".

Участники 11 различных дискуссий обсудят, как меняется транспортное поведение горожан, что выступает драйверами развития полицентричной модели города, каковы перспективы развития промышленного и инвестиционного потенциала столицы.

Форум продолжится фестивалем – к обсуждению проблем и достижений Москвы и других городов приглашаются все желающие, те, кому небезразлично городское развитие.

На фестивале будут работать более 15 выставочных пространств, в том числе выставка проектов правительства Москвы, которые планируют реализовать в 2015–2016 годах. Здесь также пройдут многочисленные воркшопы, творческие мастерские, будут представлены четыре интерактивные инсталляции.

Гостей ждет серия дискуссий с участием ведущих российских и зарубежных урбанистов в формате Urban Talks.

Кураторами фестиваля выступили Высшая школа урбанистики ВШЭ, институт "Стрелка", агентство городских коммуникаций "Публичные пространства" и команда марафона городских действий "Делай сам".