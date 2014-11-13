Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября 2014, 17:34

Политика

Про корпоративную культуру: о мотивации линейного персонала

Фото: ТАСС/Джавахадзе Зураб

13-14 ноября в Москве проходит Winning the Hearts People Management ReForum Russia 2014. Более 650 топ-менеджеров со всего мира собрались в столице, чтобы поговорить о том, как завоевывать сердца сотрудников. В четверг пройдет круглый стол на тему: "Зона особой мотивации: линейный персонал. Есть ли мотивация выше уровня желудка?".

Прямую трансляцию смотрите на online.m24.ru, начало в 14:30.

  • Когда: 14 ноября
  • Кто: Владимир Шигаев, Григорий Котомин, Леонид Ханик, Наталья Рычкова
  • Что: дискуссия о мотивации сотрудников
  • Кому смотреть: топ-менеджерам, желающим профессионально развиваться

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
управление прямые трансляции сотрудники менеджмент Москва онлайн мотивация смотреть онлайн на m24.ru корпоративная культура

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика