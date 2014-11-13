Про корпоративную культуру: о мотивации линейного персонала

Фото: ТАСС/Джавахадзе Зураб

13-14 ноября в Москве проходит Winning the Hearts People Management ReForum Russia 2014. Более 650 топ-менеджеров со всего мира собрались в столице, чтобы поговорить о том, как завоевывать сердца сотрудников. В четверг пройдет круглый стол на тему: "Зона особой мотивации: линейный персонал. Есть ли мотивация выше уровня желудка?".

Прямую трансляцию смотрите на online.m24.ru, начало в 14:30.