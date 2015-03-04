Российские вузы могут поднять плату за обучение

Фото: ТАСС

Ряд российских вузов может поднять плату за обучение. Однако повышение, если оно будет, не затронет абитуриентов из Москвы и Санкт-Петербурга, рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов.

По словам депутата, вузы будут таким образом выполнять соответствующий приказ Минобрнауки России. Повышение может коснуться национальных исследовательских и федеральных университетов, расположенных в регионах страны.

По предварительным прогнозам, плата за обучение возрастет примерно на 30 процентов. Причиной является приказ Минобрнауки, повышающий корректирующие коэффициенты с учетом статуса вуза. Федеральный университет и Национальный исследовательский университет наделяются более высоким статусом, соответственно, цена обучения в них возрастет.

"Уже приходят жалобы. Обращения с юга России, из сибирских вузов, с Урала, из других регионов поступают о том, что это вызовет серьезную эскалацию цен и приведет к оттоку абитуриентов в другие вузы", – подчеркнул Бурматов.

Ранее сообщалось, что Министерство образования подготовило и направило в ведущие вузы письмо с рекомендацией не повышать стоимость обучения.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов рассказал M24.ru, что российские вузы незаконно подняли цены на обучение. По его словам, в некоторых образовательных учреждениях указывались цены в иностранной валюте или условных единицах. В вузах эту ситуацию назвали "временными проблемами".

Кроме того, председатель общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин заявил, что рост цен в вузах является необоснованным.