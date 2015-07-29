Уличным музыкантам могут запретить выступать в Замоскворечье

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Уличным артистам хотят запретить выступать в зоне жилой застройки в Замоскворечье, сообщил член совета депутатов муниципального округа Замоскворечье Сергей Марков.

"Работа уличных артистов в этом районе должна быть прекращена самым решительным образом, так как жители района не в состоянии по восемь часов в день выдерживать такое звуковое давление на уши", – передает слова Маркова Агентство "Москва".

Член совета депутатов муниципального округа отметил, что органы местного самоуправления нужно наделить правом самостоятельно определять места для работы уличных артистов. Такие поправки необходимо внести в закон города Москвы о местном самоуправлении. И сразу после летних каникул совет депутатов Замоскворечья выйдет с таким предложением.

Если Мосгордума примет соответствующие изменения в столичное законодательство, запрет на выступления в жилых зонах Замоскворечья коснется не только уличных музыкантов, но и других артистов, использующих музыкальный аккомпанемент, пояснил Марков.

Совет депутатов Замоскворечья рассматривает также возможность ограничения работы уличных музыкантов вблизи станций метро. Но только там, где есть жилые дома. Например, возле станции "Тропарево" нет ни одного жилого дома, поэтому играть там не запретят.

Напомним, Мосгордума планирует рассмотреть законопроект, регулирующий деятельность уличных музыкантов, осенью. Власти предлагают ввести патенты для уличных музыкантов, а также для художников, циркачей и двойников известных людей.

Ранее уличные музыканты на Арбате провели акцию протеста, заклеив свои инструменты скотчем. Таким образом артисты выразили возмущение действиями полиции, которая не дает им спокойно выступать.

Московские власти определили десятки точек, где смогут выступать уличные музыканты, не мешая жителям соседних домов. Адреса предложат на утверждение москвичам. В число "разрешенных" точек войдут стена Цоя и место возле ресторана "Прага" на Арбате, Пятницкая улица и пешеходные зоны Замоскворечья. Кроме того, москвичи могли выбрать, на каких инструментах будут играть музыканты у них в районе и будут ли они использовать звукоусилители.

Кроме того, в столичных парках могут появиться аллеи уличных музыкантов. Об этом m24.ru рассказал председатель рабочей группы по вопросу уличных артистов и глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко. Рабочая группа обратилась к департаменту культуры с предложением выделить специальные места для уличных музыкантов в парках, скверах и бульварах. Например, в Сокольниках и парке Горького. Кроме того, уличным музыкантам на Арбате, возможно, разрешат выступать только по праздникам.