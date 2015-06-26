Власти упростили возврат уличных вывесок собственникам

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичные власти упростили возврат информационных конструкций и вывесок их собственникам. Теперь торговые предприятия и домоуправления могут напрямую обращаться в ГКУ "Горинфор", передает пресс-служба департамента СМИ и рекламы.



Возвращаться будут вывески, признанные не соответствующими архитектурным нормам. Чтобы получить обратно информационную конструкцию, необходимо на сайте gorinfor.ru заполнить электронную форму обращения и прикрепить необходимые документы, включая копию платежного поручения об оплате штрафа.

Помимо этого, была открыта круглосуточная горячая линия поддержки 8 (495) 952-35-58. Отметим, в июне на Каширском и Варшавском направлениях власти совместно с торговыми организациями устранили нарушения по 700 конструкциям и вывескам.

Ранее в рамках проекта "Активный гражданин" москвичи высказались о своем отношении к единому стилю вывесок на фасадах зданий. Большинство участников голосования – 80 процентов – положительно оценило произошедшие изменения.

"Москва в цифрах": Правила размещения уличных вывесок

Как сообщает пресс-служба сервиса электронных референдумов, почти две трети респондентов отметили, что фасады зданий стали выглядеть гораздо лучше. Этот вариант ответа был популярен у москвичей, проживающих в САО, СВАО, ЮВАО, ЮЗАО. Также его чаще выбирали жители столицы от 35 лет и старше.

При этом 7 процентов опрошенных согласились, что изменения пошли городу на пользу, но, по их мнению, раньше вывески тоже выглядели неплохо. Этот вариант чаще выбирали жители центра Москвы и Восточного округа, а также молодые москвичи до 18 лет.

Напомним новые правила размещения вывесок были утверждены в декабре 2013 года. В частности, запрещается размещать вывески на козырьках зданий, в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах, а также на заборах и архитектурных деталях фасадов объектов.

Кроме того, подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений. Также, согласно нововведениям, на внешних поверхностях одного здания организация может установить только одну информационную конструкцию.

За незаконное размещение рекламных конструкций для должностных лиц предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.