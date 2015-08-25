Хамовники и Арбат оказались самыми модными районами Москвы

Фото: m24.ru

Москвичи считают Хамовники самым модным районом столицы, следует из результатов онлайн-голосования, которое провело агентство недвижимости "Мезон".

Район Хамовники набрал 22,3% голосов. Второе место с небольшим отрывом занял Арбат, который выбрали 20,5% респондентов, передает портал "Индикаторы рынка недвижимости". Замкнул тройку Пресненский район с результатом 12,9%.

Эксперты агентства отмечают, что Хамовники всегда были модным районом Москвы благодаря Фрунзенской набережной и близлежащим улицам, поскольку они являются излюбленными местами для прогулок москвичей.

"В качестве других модных мест для жизни сейчас часто выбирают Старый и Новый Арбат и близлежащие переулки. Это старейшая часть Москвы, здесь сохранилось множество красивых зданий, высоких деревьев, скверов, музеев, тут же расположена и знаменитая библиотека им. Ленина, в непосредственной близости - Кремль.

Еще это один из самых комфортных районов с точки зрения инфраструктуры: он отличается удобной транспортной доступностью, а также наличием качественных школ", - подчеркнула генеральный директор агентства "Мезон" Екатерина Бонч-Бруевич

Большое количество голосов получили Тверской район (12,7%) и Якиманка (11,1%). Далее в списке следуют Басманный район (8,2%) и Замоскворечье (7,6%).

Таганский, Красносельский и Мещанский районы оказались самыми немодными, причем с заметным отрывом - каждый из них получил менее 2% голосов