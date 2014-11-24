По московским меркам: Самая маленькая площадь города

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Гуляя по какому парку, можно одновременно осмотреть 900 скульптур? Самый большой океанариум - где он? Какие пруды хранят память о Смутном времени? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Знаете ли вы, что площадь Лялина в Басманном районе – самая маленькая в городе? Чтобы осмотреть ее, достаточно просто оглядеться по сторонам – площадь занимает лишь 55 квадратных метров.

По сути, это перекресток четырех переулков – Лялина, Барашевского, Малого Казенного и Большого Казенного – с небольшим участком городского пространства. Ранее такие второстепенные площади с характерным клином пересекающихся улиц назывались площадками. Таковой была в свое время, например, Собачья площадка, исчезнувшая во время строительства Нового Арбата. Площадь Лялина считается аналогом петербургской площади Пяти углов. В Европе много таких, а вот в Москве до наших дней сохранилась всего одна.

Название площадь Лялина вместе с одноименным переулком получила в честь ротмистра П.В.Лялина, который являлся домовладельцем и фаворитом императрицы Елизаветы Петровны.

Фото: ТАСС/Максим Новиков

Официально признанной самой маленькой площади в мире нет, но размер площади Михаэля Когана в Иерусалиме – с небольшой дворик. Здесь пересекаются улочки, ведущие на открытый бульвар. Удивительно, что этот закуток был в принципе внесен в реестр городских объектов в качестве площади, но на одном из зданий даже висит соответствующая надпись.