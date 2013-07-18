Московские власти выбрали площадки для уличных артистов на Арбате

Столичные власти выбрали площадки для уличных артистов на Арбате

Московские власти планируют убрать с Арбата музыкальные колонки местных заведений общепита и выделить специальные площадки для уличных артистов. Об этом М24.ru рассказал и.о. руководителя департамента культуры Москвы Сергей Капков.

"Мы начинаем масштабный проект благоустройства улицы Арбат. Он подразумевает, в том числе, запрет выноса звука за территорию кафе, находящихся в зданиях", ― отметил Капков.

И.о. префекта ЦАО Виктор Фуер добавил, что уличные артисты будут выступать на специально выделенных площадках. Расположение арт-зон уже известно. Так, музыкантам выделят площадки перед государственным музеем А.С. Пушкина и рядом с памятником Булату Окуджаве. Они также смогут играть вдоль стены Виктора Цоя до угла Кривоарбатского переулка, перед Домом актера и в тупике Большого Николопесковского переулка.

Уличных художников, в свою очередь, планируется разместить по четной стороне улицы в границах от Староконюшенного переулка до Арбатской площади. Виктор Фуер сообщил M24.ru, что окончательный вариант благоустройства Арбата примут после согласования с жителями.

Первое заседание рабочей группы под руководством Сергея Капкова пройдет 25 июля в управе района Арбат. Окончательное решение будет принято до 6 октября, когда будет праздноваться 520-летие Арбата, подчеркнул Сергей Капков.

По словам и.о. главы управы района Арбат Максима Дерюгина, сегодня все уличные артисты работают нелегально. По его словам, полиция пресекает деятельность музыкантов, только если они продают свои диски. В префектуре ЦАО добавили, что бардовское кафе "Синий Троллейбус" останется на Арбате.

Муниципальный депутат района "Арбат" Евгений Бабенко полагает, что для уличных музыкантов нужно выделить места, где проживает минимальное число москвичей. "Кроме того, муниципальное собрание выступило против использования артистами звукоусилительной аппаратуры", ― рассказал Бабенко. Депутат сообщил, что городские власти предложили жителям альтернативу: централизованно установить на Арбате аппаратуру определенной громкости, к которой музыканты могли бы подключать инструменты и играть.

Также Бабенко заявил, что муниципалитет выступает за введение лицензий для музыкантов и готов взять на себя обязательства, связанные с выдачей документов. "Мы могли бы рассчитать стоимость лицензии, а затем все собранные деньги внести в бюджет и распределить на нужды района", ― подчеркнул он. Отметим, в большинстве европейских стран лицензии уличным музыкантам выдают бесплатно, и они действуют, как минимум, месяц. Только в Берлине лицензирование платное, оно обходится музыкантам почти в 6,5 евро. Сам Бабенко считает, что "художников убирать не нужно". "Без них Арбат потеряет в своей привлекательности, особенно, если убрать портретистов и карикатуристов", ― уверен он.

Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов согласен, что на Арбате стоит отказаться от громкоговорителей. "Музыка должна звучать в залах кафе исключительно для посетителей", ― считает он. Герасимов отметил, что идею централизованной установки звукоусиливающей аппаратуры небольшой громкости нужно обсудить с самими музыкантами. "Не думаю, что они будут против, зато такая мера позволит избавиться от агрессивного звукового ряда и только привлечет внимание гуляющих", ― уверен он. Герасимов предложил рассмотреть европейский вариант уличной музыки, когда исполнители "мигрируют": перемещаются в течение дня с одной площадки на другую. Но отказываться от артистов не нужно "они стали частью улицы, ее "визитной карточкой", ― подчеркнул депутат.

Джазовый музыкант Сергей Diamond, выступающий на Арбате, рассказал, что новый регламент работы уличных музыкантов должен защищать и права артистов. "Было бы хорошо, если нас начнет защищать полиция", ― отметил Сергей Diamond. Он добавил, что сейчас уличным музыкантам очень мешают перуанцы, которые выдают себя за индейцев и ходят по Арбату в традиционных нарядах с перьями на голове. По его словам, "индейцы" перекрывают всю улицу, включают усилители звука, а местные музыканты вынуждены искать другое место.

Марина Курганская, Мария Решетникова