Бригады по очистке кровель от снега готовы к работе

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Очищать кровли жилых домов от снега и наледи в столице будут более 4 тысяч бригад управляющих компаний, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Им предстоит убирать порядка 13 тысяч скатных крыш города. В спецбригады войдут аттестованные рабочие которых обеспечат спецодеждой и необходимым снаряжением.

Очистка кровель относится к разряду особо опасных работ и требует соблюдения специальных правил. Ими могут заниматься специалисты, прошедшие медицинское обследование и имеющие удостоверения на право работы на высоте.

Стоит отметить, что в прошлом году за несвоевременную очистку крыш от снега, наледи и сосулек управляющие организации были оштрафованы на 50,2 миллиона рублей.

Напомним, холодная погода сохранится в столице в первой половине недели, а уже со среды немного потеплеет. К концу недели температура будет на 3–5 градусов выше климатической нормы, а снег растает.

Циклон, отметившийся накануне снегом в Московской области, уходит на юго-восток. Похолодание, которое происходит в его тыловой части, будет не сильным и не продолжительным.